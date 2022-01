Inserita in Politica il 24/01/2022 da Patrizia Carcagno Enza Pizzolato dona centinai di pasti ai poveri palermitani. Il Rotary Club Palermo Montepellegrino la nomina socia onorario: un esempio da seguire per cambiare il mondo Enza Castrenza Pizzolato, che da sei mesi dona centinaia di pasti caldi ai poveri palermitani, è stata nominata socio onorario del Rotary Club Palermo Montepellegrino per "incarnare, nella Vita e nel Rotary, i principi e le modalità del servire al di sopra degli interessi personali".



Infatti, "a lei si deve la riuscita del progetto che vede impegnati i soci del club nella distribuzione periodica di pasti caldi a quanti non vivono le stesse fortune di molti di noi" ha sottolineato il presidente del club prof. Antonio Fundarò. "I più di cento pasti caldi che Enza Pizzolato dona ai poveri di Palermo sono la testimonianza tangibile che esiste ancora la sensibilità umana e che l´uomo ha ancora un futuro caratterizzato da solidarietà e amore" ha concluso Antonio Fundarò.



A spillare la nuova socia la dottoressa Freda Liotta , componente del direttivo del Club a nome dell´unanimità dei soci che hanno voluto un simile prestigioso riconoscimento.



Il dottor Giacinto Marra ha donato il gagliardetto del club a comprova del fatto che Enza Pizzolato è un prezioso tassello del Club Rotary Montepellegrino. Nel donare il gagliardetto Giacinto Marra ha sottolineato come la circostanza sia "un momento di crescita per il nostro club; ascoltare dalle parole della nostra Enza la sua storia, piena di lotte quotidiane e di meritate conquiste, senza mai dimenticare i più bisognosi. Sempre presenti nelle sue riflessioni e preghiere, merito del nostro presidente Antonio averci fatto conoscere questa perla di persona".



Al termine della cerimonia, tenutasi presso la prestigiosa Pasticceria Pizzolato di Alcamo, il segretario del club Ninni Genova ha omaggiato la nuova socia onoraria del volume realizzato dal Distretto 2110 da titolo "Musei di Sicilia e Malta" ricordando "il cuore enorme di cui dispone la nuova socia".



I soci presenti, tra cui il prefetto del club Mario Vitiello e il consigliere Pietro Francesco Mistretta e gli ospiti Tommy Liotta , Francesca Coraci , Erasmo Schillaci e Carlo Todaro hanno avuto modo di apprezzare, dalla sua commossa voce, la storia di Enza Pizzolato, della sua passione per la pasticceria e per la scrittura.



La socia, infatti, ha omaggiato i soci presenti dei tre volumi di narrativa scritti negli ultimi anni. Molti i sensi di stima e apprezzamento. Vincenzo Lo Cascio "cara Enza, in questo periodo, buio per tutta la Società, seguire il tuo altruismo ed amore per il prossimo è stato come leggere un libro ricco di saggezza. Sei la dimostrazione che l´essenza umana di ognuno di noi fa sì che la collettività abbia esempi da seguire per agire a sostegno dell´altro. L´umiltà, che è un dono inestimabile riservato a pochi, ti appartiene. Benvenuta , la tua presenza ci arricchisce"; Carmelo Maltese "complimenti e soprattutto grazie alla carissima Signora Enza per la sua grande generosità"; Antonio Mario Vitiello "orgoglioso di avere tra i soci onorari del nostro club l’Amica Enza Pizzolato, persona dal cuore grande e di straordinaria generosità"; Tanino Maggio "questa mattina mi sono commosso nel leggere la risposta della cara Enza Pizzolato a un nostro socio. Persone con questa sensibilità meritano grande rispetto. Sono felice nell´aver conosciuto una così bella persona. Tanta salute ed affetto alla stimata Enza"; Freda Liotta "grazie Castrenza Pizzolato per aver condiviso con noi la tua storia privata! E grazie per tutto ciò che stai facendo per i fratelli bisognosi"; Myriam De Luca "anch´io tanto orgogliosa per tanto altruismo"; Pietro Francesco Mistretta "Un grande grazie alla Signora Castrenza Pizzolato Todaro che ha sempre dimostrato la sua grande disponibilità verso gli ultimi che nel Vangelo saranno i primi .Ha addolcito con i pasti caldi le notti fredde dei poveri Clochard della Palermo insensibile.



Grazie anche al nostro Club Palermo Montepellegrino che ha distribuito nottetempo a loro i pasti caldi con grande amore confezionati da Enza Pizzolato .Il Rotary Club Palermo Montepellegrino per questi motivi di grande umanità la ha annoverata fra i Soci Onorari. Possiamo dire di Enza a nessuno seconda"; e poi Elena Foddai "felicissima che Enza sia stata insignita del titolo di Socio Onorario. Il tuo lavoro al servizio dei più fragili ci rende tutti orgogliosi, sei una persona meravigliosa" , Mino Morisco e numerosi altri che testimoniano l´unicità di pensiero sulla rotarianitá d´una donna eccezionale come Enza Pizzolato. Le felicitazioni anche da parte di altri club. Giuseppe Sinacori, segretario del Club Rotary di Mazara del Vallo, rivolgendosi al presidente Fundarò, ha "complimenti per aver scelto una eccellente socia onoraria, nella signora Castrenza, sempre disponibile ai service rotariani. I veri rotariani si riconoscono nel donare ai più bisognosi il loro tempo, la loro professionalità e il loro cuore. Sempre al di sopra di ogni interesse personale".



Toccanti le parole di Enza Pizzolato a margine della cerimonia ufficiale: "grazie di cuore a tutti. Commossa veramente. Grazie a voi per avermi dato questa opportunità; l´occasione di donare un pasto caldo a quelli che vivono nell´ombra, silenziosi nella loro solitudine, talvolta senza amore oltre che senzatetto". E salutando i presenti "Siete persone meravigliose. Grazie ad amici come voi e tanti altri, che io posso realizzare il mio più grande desiderio, quello di essere al servizio di chi ha bisogno veramente. Siete voi, con i vostri commenti a darmi quell´energia per poter fare ancora di più. Grazie, grazie, grazie. Grazie al club Rotary Palermo Montepellegrino e grazie al Presidente Prof. Antonio Fundarò per tutto quello che abbiamo realizzato insieme".