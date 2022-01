Inserita in Politica il 22/01/2022 da Direttore E’ Nostro dovere civico e morale prospettare le soluzioni Continua incessante la scelta dei partner con cui progettare e costruire dei percorsi condivisi, nelle future sfide sociali, culturali e civiche della provincia, in questa ottica il coordinatore provinciale di Generazione Futura - Avv. Ivan GERARDI - ha incontrato Teresa Angela FODERA’, giovane laureata in giurisprudenza, tingendo di rosa il Movimento.



Teresa – ha chiosato Ivan – è una persona versatile e intraprendente - giovane - ma con incredibili capacità organizzative - per cui l’inserimento nel gruppo è stato semplice -



Nel congratularsi per la scelta, con il direttivo Lilibetano, - il Presidente del Movimento Maurizio SPANO’ – ha voluto sottolineare, per non far torto a nessuno - che Generazione Futura continua a tingersi di rosa - considerata la presenza di altre donne nel gruppo.

La giovane giurista affiancherà, nel gravoso compito, il responsabile delle procedure di adesione al Movimento.

Sono estremamente soddisfatto della crescita di Generazione Futura – ha chiuso il Presidente SPANO’ - perchè consapevole di aver formato una squadra - interessata ad ottenere la felicità propria - attraverso la felicità degli altri –

Vogliamo essere giusti e felici in una città giusta e felice.



“E’ Nostro dovere civico e morale prospettare le soluzioni”.

A Teresa angela auguriamo buon lavoro.



