Inserita in Cronaca il 19/01/2022 da Patrizia Carcagno MARSALA: SERVIZIO COORDINATO DEI CARABINIERI. DENUNCE E SANZIONI PER MANCATO USO DI MASCHERINE Nei due giorni appena trascorsi i Carabinieri della Compagnia di Marsala con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia hanno messo in atto dei servizi coordinati, concentrati prevalentemente durante le ore notturne nel centro storico della città.

All’esito del servizio sono stati denunciati 2 giovani di 23 e 19 anni poiché, a seguito di un controllo, venivano trovati in possesso di due coltelli a serramanico della lunghezza di cm 17 circa; un uomo classe 70 poiché, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, veniva sorpreso alla guida senza patente (violazione reiterata nel biennio).

Nel medesimo contesto venivano segnalati alla Prefettura di Trapani, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 6 soggetti, con relativo sequestro di varie sostanze stupefacente (marijuana, eroina, cocaina e hashish).

I controlli dei Carabinieri hanno riguardato anche il rispetto delle normative anti covid-19 vigenti e in tal senso sono stati sanzionati il titolare di un bar tabacchi per aver esercitato attività lavorativa senza il previsto green pass e 2 soggetti per mancato uso della mascherina all’interno di un locale pubblico.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.