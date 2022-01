Inserita in Cultura il 18/01/2022 da Patrizia Carcagno San Vito Lo Capo, il Comune stringe intesa con Google per la promozione turistica L’Amministrazione Comunale di San Vito Lo Capo ha avviato una partnership diretta con Google, tramite un proprio esclusivo account, per la promozione turistica. L’iniziativa si svolgerà in un’area dedicata del portale turistico www.villaggiosicilia.eu, sviluppato dal dottor. Rino Candia, uno dei pionieri siciliani del marketing turistico nei motori di ricerca.



Il partenariato consentirà al Comune di utilizzare i più evoluti software (Google Analitycs e Google Ads) messi a disposizione dal colosso di Mountain Wiew e che parte da una base garantita di 150.000 potenziali turisti strettamente “profilati”, ossia con un’alta propensione a scegliere San Vito Lo Capo come meta delle vacanze. Per il 2022 la campagna di promozione si svilupperà in Italia ma il software è già predisposto per il mercato globale.



«E’ un progetto innovativo e all’avanguardia che colloca San Vito Lo Capo tra i primi Comuni in Italia ad attivare una partnership diretta con Google, riconosciuto a livello mondiale come interlocutore principale in tema di promozione turistica- dichiara il sindaco Giuseppe Peraino-. Per questo abbiamo colto con entusiasmo il progetto www.villaggiosicilia.eu del dottor Candia, coinvolgendo le associazioni di categoria, che hanno apprezzato le potenzialità del progetto, con l’auspicio di coinvolgere anche altri Comuni per usufruire delle metodologie più avanzate e delle economie di scala che la collaborazione consente »



«In linea con il percorso già avviato- dichiara l’assessore al Turismo, Nino Ciulla, vogliamo guardare oltre il segmento turistico classico, quello legato al mare, e valorizzare al meglio ciò che la natura offre permettendo al visitatore, ad esempio, di praticare gli sport outdoor nelle altre stagioni dell’anno. Attraverso la piattaforma innovativa ideata dal dottor Candia- sottolinea l’assessore Ciulla- verrà data l’opportunità a tutte le strutture turistico-ricettive del Comune di San Vito Lo Capo di beneficiare gratuitamente del volume di potenziali clienti interessati a scegliere il nostro territorio come meta delle vacanze, privilegiando i mesi di Aprile e Maggio, e da Ottobre a Dicembre. Con questa iniziativa- conclude- non soltanto ci poniamo all’avanguardia nel marketing territoriale online, ma gettiamo le basi per continuare ad esserlo negli anni a venire, visti i rapporti diretti instaurati con Google »



Tutti gli operatori autorizzati avranno diritto a pubblicizzare senza costi la propria attività all’interno di www.villaggiosicilia.eu che accoglierà il traffico web presentando le bellezze di San Vito Lo Capo e dei comuni circostanti, invitando a prenotare presso le strutture presenti.



« Il Comune di San Vito Lo Capo – spiega il dottor Rino Candia- si è dotato di un proprio account Google e sarà uno dei primi comuni Italiani ad utilizzare i software e la “potenza di fuoco” di Google Ads, il programma che consente di sponsorizzare la prima pagina del motore di ricerca più importante al mondo. Il tutto nella massima trasparenza, le fatture arriveranno direttamente da Google, senza intermediari e senza maggiorazioni. Il software di ricerca di strutture- aggiunge Candia- sarà simile a quello di Booking.com, con la differenza che la prenotazione avverrà direttamente presso la struttura, azzerando le commissioni. In tal modo si intendono perseguire i due obiettivi principali di ogni operatore turistico: incrementare le presenze in bassa-media stagione e ridurre le commissioni pagate alle OTA».