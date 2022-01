Inserita in Politica il 16/01/2022 da Direttore Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida è salito a bordo della "Mare Jonio" Stamani il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida è salito a bordo della "Mare Jonio" per ringraziare tutto il personale impegnato nel salvare vite umane nel Mediterraneo, augurando buon vento e buona salute. Tanti gli interventi effettuati in soccorso di uomini e donne che insieme ai loro bambini scappano da guerre, violenze e disperazione alla ricerca di una vita migliore, spesso costretti a patire lo sciacallaggio dei pirati del mare. È stata dunque l´occasione utile per conoscersi e conversare in merito alle preziose attività umanitarie svolte dai volontari.