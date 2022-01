Inserita in Politica il 16/01/2022 da Direttore Favignana e Marettimo dal 17 al 26 gennaio sospese dal Sindaco le attività didattiche in presenza e ha disposto l’attivazione della Dad Il sindaco del Comune di Favignana – Isole Egadi Francesco Forgione ha firmato l’ordinanza con la quale dispone per 10 giorni la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di Favignana e Marettimo e l’attivazione della Dad.

«Abbiamo ricevuto parere favorevole da parte dell’Asp di Trapani per disporre la sospensione delle attività didattiche e scolastiche – ha dichiarato il primo cittadino egadino - In virtù di questa autorizzazione ho emesso l´ordinanza con la quale ho disposto la chiusura delle scuole di Favignana e Marettimo e l´attivazione della Dad da lunedì 17 gennaio a mercoledì 26 gennaio 2022. Una decisione presa per limitare quanto più possibile il diffondersi dei contagi e per tutelare i nostri alunni e studenti. Sarà compito della dirigente scolastica procedere all’attivazione della didattica a distanza».