Inserita in Cronaca il 13/01/2022 da Patrizia Carcagno GREEN PASS NON IN REGOLA SANZIONATI OPERAI E DATORE DI LAVORO DI UNA DITTA NEL TRAPANESE Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Trapani, durante l’espletamento di servizi dedicati al rispetto delle norme anti covid-19 ed al controllo della regolarità del green pass sul posto di lavoro, hanno sanzionato gli operai ed il datore di lavoro di una ditta che sta svolgendo dei lavori in città.

I Carabinieri hanno constatato infatti che all’esito del controllo il green pass presentato dai lavoratori non era in corso di validità motivo per il quale veniva elevata sanzione amministrativa a carico dei dipendenti ed estesa al datore di lavoro responsabile per non aver effettuato le verifiche previste dalla normativa vigente in materia.