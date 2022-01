Inserita in Politica il 12/01/2022 da Patrizia Carcagno Confasi Scuola al tavolo della task force regionale promossa dalla Regione ribadisce la questione prioritaria della ripresa delle lezioni in sicurezza per docenti, personale e alunni.

La Confasi Sicilia nel corso dell’ultima riunione della task force promossa dalla Regione siciliana in vista della imminente ripresa delle lezioni in presenza ( probabilmente venerdi prossimo) ha ribadito la necessità che le stesse riprendano in sicurezza sanitaria, a partire dal mantenimento della salubrità degli ambienti scolastici. Un’attenzione questa, precisa Confasi “che tiene conto di tutte i soggetti che operano nel mondo scolastico”. Sempre nel corso di queste riunioni volute dall’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla, la Confasi ha ribadito la questione inerente il ripristino delle norme “Covid 75% ordinaria” erogata dall’Inps per tuti quei genitori che non devono trovarsi nella condizione di scegliere se lavorare o seguire i propri figli in DDI.