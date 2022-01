Inserita in Politica il 12/01/2022 da Patrizia Carcagno Si è svolta ieri la riunione programmata dall´Anas riguardante il mondo della sanità 118 Si è svolta regolarmente la riunione convocata per discutere le linee guida per quanto riguarda la sanità 118 dell´Anas.



La riunione è stata convocata dal responsabile nazionale della consulta sanità 118 dottor Flavio Ronzi il quale, dopo i saluti iniziali, ha illustrato tutto il programma che sarebbe stato trattato nel corso della riunione.



Al primo punto all´ordine del giorno il bando relativamente al Ristoro che lo Stato ha messo a disposizione, come ogni anno, per l´acquisto di nuove ambulanze relativamente all´anno solare 2021. In modo particolare sono state illustrate le modalità per poter richiedere il contributo e che, almeno da quest´anno, le stanze per quanto riguarda le odv affiliate a Reti associative dovranno essere inoltrate entro il 31 gennaio via pec alla rete associativa che le assembla e le invia entro il 30 Aprile al ministero per il ristoro.



Subito dopo si è parlato delle linee guida relativamente alle modalità di organizzazione, con particolare riferimento alle province e alle regioni. Si è parlato di procedere anche all´iscrizione, quale rete mobile dell´Anas a carattere nazionale, avendo la stessa tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.



A tal fine ha sollecitato quelle poche regioni che ancora non hanno proceduto all´iscrizione dell´Anas, quale ente di protezione civile regionale, di adempiere a tale iscrizione. Inoltre si è parlato della grafica con riferimento alle modalità per pubblicizzare il logo della rete nonché delle divise che sono già pronte e disponibili per tutti coloro che fossero interessati all´acquisto, di contro coloro invece che già ne sono dotati si invita a procedere con gli adesivi per adeguare la divisa a carattere nazionale.



Infine il presidente ha precisato di avere provveduto a sistemare il sito della rete Anas dedicando una sezione alla sanità, dove saranno pubblicate tutte le informazioni relativamente all´attività socio-assistenziale.



Alla riunione ha partecipato anche Martina, responsabile per l´affiliazione, la quale ha illustrato seppur sinteticamente la modulistica 2022, la polizza assicurativa sia per la promozione sociale che per il volontariato.