Inserita in Politica il 10/01/2022 da Patrizia Carcagno Oltre 100 o.d.v. iscritte al runts da parte della rete associativa La presidenza nazionale informa tutti i presidenti regionali ed i responsabili delle o.d.v, che si dà l´avvio del registro unico nazionale del terzo settore. Al Runts sono state iscritte oltre 100 o.d.v. alla data odierna.



A tal fine precisa che nelle more della definizione della pianta organica della rete associativa, sulla base di quelle che sono le indicazioni ministeriali, le iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, per quanto riguarda tutte le sezioni, saranno fatte tutte a cura della presidenza nazionale al fine di evitare errori nel caricamento dei dati o comunque legittimazione a procedere al caricamento.



A tal proposito la presenza nazionale, invita tutti i presidenti regionali, a fare firmare il modulo correttamente incluso della delega per il caricamento o l´iscrizione al registro unico, nonché l´allegata scheda dove ci sono tutte le richieste di dati necessari per potere caricare l´associazione nel registro unico.



Per maggiori chiarimenti gli interessati possono contattare direttamente la presidenza nazionale alla mail segreteria@anasitalia.org, gestita da Martina oppure telefonando al numero 091 97 43 586.