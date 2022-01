Inserita in Cultura il 10/01/2022 da Patrizia Carcagno Insieme per Carugate e con gli animali domestici per fronteggiare la pandemia Con il progetto Insieme per Carugate, volto a sostenere le famiglie in difficoltà e grazie agli aiuti Coop, anche in questo Natale sono state distribuiti alimenti per gli animali domestici ed in particolare per i cani e i gatti.



Anche nel corso di questa attività, ove è stata evidenziata il fondamentale ruolo che hanno avuto gli animali domestici soprattutto in alcune famiglie, i volontari della rete Anas, hanno sensibilizzato tutti le famiglie che si sono presentate presso gli sportelli della rete Anas a tenere un comportamento idoneo volto a prevenire la diffusione della pandemia.



In particolare è stato evidenziato l´importanza dell´uso della mascherina e di tutte quelle attività, che seppur sono sempre posti in essere dalle famiglie, quale lavare le mani di frequente e utilizzare particolare accortezza per quanto riguarda le scarpe e i vestiti in generale, hanno sottolineato di procedere al cambio dell´aria di frequente nelle abitazioni e procedere all´igienizzazione attraverso le pulizie.