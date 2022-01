Inserita in Cultura il 10/01/2022 da Patrizia Carcagno Distribuiti da Anas Lombardia due bancali di generi alimentari per il progetto Distribuita sotto le feste natalizie due bancali di genere alimentari, nell´ambito del progetto "Insieme per Carugate", dall´Associazione Anas Lombardia.



Oltre alla distribuzione delle derrate alle persone in difficoltà, sono stati consegnati, a chi ne ha fatto richiesta. anche i libri da poter in qualche modo far avere ai bambini in occasione della festa della befana.



Tante le richieste che sono pervenute all´Anas Lombardia da parte di famiglie sia per il sostegno alle persone, che per l´aiuto per gli animali domestici, progetto che,come noto, l´Anas Lombardia ha posto in essere per poter aiutare tutte quelle famiglie che, utilizzando gli animali domestici, affrontano il periodo della pandemia.



Nel corso della distribuzione è stata anche fornita ampia informazione sul comportamento da tenere volto a prevenire la diffusione della pandemia e del covid.