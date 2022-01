Inserita in Tempo libero il 05/01/2022 da Direttore Una nuova polizza per i circoli e le APS ed ODV affiliati alla rete ANAS La presidenza Nazionale informa tuti i dirigenti della rete associativa che è disponibile sul portale della rete associativa nella sezione organi statutari la polizza assicurativa 2021 per tutti i tesserati anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) dei circoli APS, CRAL, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali e che delle ODV del P.C. ecc. Sono esclusi i volontari delle ODV 118 che è in corso di pubblicazioni.



A giorni vi sarà pubblicata la modulistica per le comunicazioni all´assicurazione e gli adempimenti per eventuali sinistri.



per maggiori informazioni gli interessati possono chiamare la responsabile della rete ANAS al n. 347 3868244 o inviare una mail al seguente indirizzo segreteria@anasitalia.org