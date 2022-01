Inserita in Politica il 31/12/2021 da Patrizia Carcagno SAGI, da rivedere il bando per la selezione di un addetto stampa a tempo determinato alla Fondazione Teatro Pirandello. La segreteria provinciale del SAGI di Agrigento ha inviato una nota al Direttore e al Presidente del CDA della Fondazione Teatro Pirandello, rispettivamente Prestia e Patti, e con la quale si muovono alcuni rilievi relativamente al bando ( manifestazione d’ interesse) per la ricerca di un addetto stampa per la durata di sei mesi. Nella nota il SAGI, “nell’esprimere soddisfazione per avere proceduto nella ricerca di un addetto stampa con un bando ad evidenza pubblico e non con una nomina “intuito personae” come è avvenuto nel recente passato”, rileva alcune inconcruenze presenti nello stesso. “In particolare- secondo il sindacato autonomo dei giornalisti- non viene richiesto, ad esempio, un titolo culturale adeguato ( laurea o specializzazione post laurea) per l’incarico trattandosi di una mansione che comporta una particolare conoscenza del Teatro e delle attività culturali, mentre viene dato peso ( nella valutazione dei titoli) ad una elevata conoscenza dli strumenti informatici e dei social network” “Inoltre – sempre per il SAGI-viene richiesta una comprovata esperienza professionale presso Uffici Stampa pubblici e privati non inferiore a tre anni”. “Perché questo tempo? Secondo quale criterio?” si chiede il sindacato”. E infine il SAGI chiede “come mai non è previsto che alla selezione venga considerato e valutato in modo congruo il periodo di disoccupazione dei colleghi giornalisti che presentano la domanda di partecipazione”. Il SAGI rende noto che nel caso la selezione avverrà con i criteri previsti dalla Fondazione, si riserva di adire a tutte le azioni previste dalla legge per l’impugnazione del bando così come formulato.