Inserita in Tempo libero il 20/12/2021 da Patrizia Carcagno Boom e-commerce: una grande opportunità anche per le imprese siciliane Complice anche l´emergenza Covid-19, che negli ultimi due anni ha modificato molte nostre abitudini quotidiane, l´utilizzo dei siti di e-commerce per effettuare acquisti online ha conosciuto un vero e proprio boom che oggi apre a diverse discussioni circa l´opportunità di puntare su questa tecnologia per dare slancio all´economia. Ecco perché molte imprese stanno già cercando di recuperare terreno investendo in questo senso, anche in aggiunta ai tradizionali modelli di business.

E-commerce: i dati più recenti

https://www.ilgazzettino.it/ In attesa della chiusura di questo 2021 e di dati ufficiali più aggiornati, già numeri registrati nel 2020 ci mettono di fronte alla forte crescita del commercio elettronico in Italia, che nello scorso anno ha fatto segnare un +26% per un totale di 22,7 miliardi di euro di fatturato. Anche quest´anno la tendenza sembra confermata, tant´è che su base trimestrale si sono avuti ulteriori incrementi, come dimostra il +15% del terzo trimestre recentemente finito e le previsioni di un periodo natalizio da record (come si legge anche su).

A pesare su questi numeri sono soprattutto i forti incrementi registrati in alcuni settori tradizionalmente meno legati al digitale, come quelli del food e dell´arredamento, che hanno segnato aumenti rispettivamente del 56% e del 30%, numeri che sommati alle categorie di prodotto già forti online garantiscono valori altissimi a tutto il comparto.

È anche importante osservare, però, che questa tendenza non è legata esclusivamente all´emergenza pandemica, che ha dato sicuramente un ulteriore slancio a un movimento già in atto, ma si lega strettamente anche al miglioramento complessivo delle tecnologie a disposizione, alla diffusione dei servizi da mobile e a una crescente fiducia media degli utenti nei confronti di questa realtà, che in passato ha pagato un certo scotto alla paura di utilizzare piattaforme web e sistemi di pagamento digitali.

Shopping online: quali opportunità per le imprese

Di fronte a una crescita così evidente, le stesse imprese si trovano di fronte alla necessità di innovarsi e di cercare nuove strade per non perdere terreno. Scegliere di digitalizzare in parte o totalmente le proprie attività significa creare nuove opportunità e aprirsi a nuovi mercati, senza dimenticare però la necessità di attuare questa trasformazione in maniera intelligente e investendo sulle professionalità giuste.

https://www.unioncameresicilia.it/ Anche in Sicilia, la tendenza nazionale da questo punto di vista sembra confermata: la ricerca effettuata da Unioncamere Sicilia () sui dati dello scorso anno ha infatti evidenziato un aumento delle esportazioni attraverso i canali digitali, con tassi di crescita anche superiori alla media. Fino alla chiusura dello scorso anno, erano già oltre 7000 le realtà aziendali siciliane operanti online, con un numero sempre maggiore di imprese avviate da under 35.

La presenza delle imprese digitali ha rappresentato un fattore di crescita per l´intero tessuto economico anche a livello locale, come dimostra l´andamento positivo un po´ di tutte le province siciliane (con Trapani e Messina in testa). Gli investimenti in tecnologie digitali risultano oggi una scelta quasi obbligata non solo per le attività commerciali in senso stretto, ma anche per l´imprenditoria in genere, che sulla scia di quanto visto sul web in questi anni sono chiamati a rinnovare il proprio modo di approcciare il mercato a tutti i livelli.

Netflix https://www.casinos.it/ Esempi come quelli delle piattaforme di streaming audiovisivo, come l´ormai famosissima, o dei casino online registrati dal portaledimostrano per l´appunto quanto una corretta progettazione sul web possa garantire risultati reali, soprattutto se accompagnata da una vera rivoluzione nell´offerta al cliente finale.

Proprio le sale gioco online, per esempio, hanno avuto il merito di digitalizzare un´attività strettamente legata a una dimensione fisica, permettendo in questo modo di renderne più accessibile la fruizione e di assicurare un divertimento pratico e sicuro a qualsiasi tipologia di utente. La facilità d´uso sia da desktop che da mobile, la sicurezza e protezione dei dati e l´ampiezza dei cataloghi hanno portato queste iniziative a diventare in poco tempo una delle maggiori realtà online, con fatturati ingenti e numeri in continua crescita.

Prendere spunto da questi esempi di successo può significare, per le imprese siciliane e non solo, ritagliarsi nuovi spazi e riuscire a soddisfare ancora meglio le esigenze della clientela, con un´offerta sempre più personalizzata e in grado di raggiungere ogni angolo del Paese in maniera pratica e flessibile. Ecco perché è importante non attendere oltre e studiare le migliori strade di accesso al digitale, per non perdere un treno che mese dopo mese corre sempre più veloce.