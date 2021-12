Inserita in Politica il 19/12/2021 da Direttore La RETE ANAS a sostegno delle Famiglie in difficoltà ed alla ricerca di volontari Si avvicinano le sante feste e la RETE dell´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) implementa le sua attività sul territorio.



In particolare, la rete ANAS, ha integrato tutte quelle attività legate alla solidarietà e al sostegno delle famiglie in difficoltà. Tra le principali attività di solidarietà in corso vi è quella della raccolta o acquisto e distribuzione di derrate alimentari.



Come è noto la rete ANAS è da anni che ha strutturato, su tutto il territorio nazionale, con una serie di servizi mirati a sostenere non soltanto le famiglie in difficoltà ma anche i clochard o quanti, per una serie di ragioni, hanno perso tutto quello che avevano.



Non è un´attività caritatevole ma un´attività di solidarietà e sostegno, con l´auspicio, che le politiche del Governo e delle multinazionali, possono rimettere al centro dei loro obiettivi l´uomo con i suoi valori e, conseguentemente, avviare un processo che possa integrare e recuperare quelle famiglie che si sono sempre spese e che hanno sempre lavorato per la crescita morale e spirituale della comunità.



Il portavoce nazionale della RETE ANAS nel ringraziare tutti i dirigenti dell´associazione, che in questo periodo storico, impiegano il loro tempo e la loro professionalità per aiutare quanti sono in difficoltà o che hanno perso tutto a causa sia della pandemia o della crisi economica.



In fine il portavoce, auspica, che altre associazioni si uniscano alla rete e possano contribuire fattivamente a sostenere Le famiglie in difficoltà.



Un sentito ringraziamento, a nome della Presidenza nazionale è stato indirizzato a tutti quelle strutture che sul territorio hanno donano beni di prima necessita alla rete associativa Anas ed alle sue articolazioni. Beni che vengono distribuiti alle famiglie.



Il Presidente Nazionale della rete anas, ha precisato che, su tutto il territorio nazionale, tutti coloro che vogliono dedicare il proprio tempo in modo costruttivo a sostegno degli altri, non solo nel campo della solidarietà, in ragione delle proprie competenze, è sempre il ben venuto tra i soci volontari della rete.



In fine, un sincero ringraziamento è andato a nome di tutta la rete ANAS al sig. Claudio Lozzi, Presidente della Alterimedia Onlus di Roma ed alla sede ANAS di Protezione Civile Roma, al primo per la donazione dei beni ed alla rete per la distribuzione. un modo concreto per contribuire fattivamente a sostenere le politiche e le azioni di solidarietà.