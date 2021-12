Inserita in Politica il 18/12/2021 da Direttore I Centri Culturali Islamici di Verona, ANAS e Anioc organizzano un incontro sul Terzo Settore. Il Terzo settore viene identificato come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d´interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi. Con l´ultima riforma riguardante il Terzo settore vengono stabilite "regole" volte a determinare dei notevoli cambiamenti anche per quanto riguarda le associazioni culturali, in quanto lo stesso codice prevede espressamente che queste siano assoggettate al codice del terzo settore.



E´ in questa ottica che l´UCCIV (Unione Centri Culturali Islamic) in collaborazione con ANAS, Anioc e Associazioni.online, domenica 19 dicembre 2021 dalle ore 9 alle ore 14, presso la sala convegni Hotel Krystal, via Dante Alighieri n. 8, Bussolengo (VR), ha organizzato l´incontro dal titolo "Riforma del Terzo Settore": sfide e opportunità.



Interverranno:



Dott. Francesco Bitto, portavoce regionale dell´Ente A.N.A.S. Veneto

Sign. Vincenzo Masimo Campana, responsabile nazionale Associazioni.online

Sig. Adelino Fasoli, coordinatore gruppo volontari soccoritori Vo.Dae



Per partecipare al convegno, gratuito, bisogna prenotarsi chiamando al n. 3292197620 ed essere in possesso di green pass.



Gli interventi dei relatori verteranno sull´escursus normativo che ha portato ala riforma del terzo settore (Bitto), delle opportunità che l´entrata nel Registro Unico offre (Campana) e l´illustrazione di un´esperienza pratica di un´associazione si accinge a far parte del Terzo Settore (Fasoli)