Inserita in Cultura il 17/12/2021 da Patrizia Carcagno TERZA EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA "MORGANTINA", A PALERMO LA PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI Una delle attività culturali più significative ideate e realizzate dall´Accademia di Sicilia giunge alla terza edizione.

Il Premio Internazionale di Poesia "Morgantina" si terrà a Palermo il 17 dicembre nella Sala Borsellino di Palazzo Jung, in via Abramo Lincoln 21 alle 16:00.

Ad aprire i lavori sarà il professore Tommaso Romano, presidente dell´Accademia.

La sezione "Poesia" vede quale vincitore Giuseppe Romano con la lirica "Intermittenza"; il secondo premio ex aequo sarà assegnato a Lucia Lo Bianco e a Pietro Vizzini, rispettivamente per "Sono occhi scomparsi dentro il buio" e "Una goccia suona la campana".

Il terzo premio, invece, per Angelo Abbate con "Non ha rimpianti il cielo".

Menzioni di merito, legate al messaggio umanistico e sociale del testo, a Giuseppe D´Agrusa, Antonia Flavio e Venera Torrisi con le loro liriche "La saggezza del tempo", "Lo specchio" e "La vera giustizia".

Inoltre, a Santina Paradiso, autrice di "Non volano le rondini a Kabul" sarà assegnato il Premio Giuria all´unanimità per le qualità artistiche.

Mario G.B. Tamburello, Renato Di Pane e Anna Francesca La Rosa sono, invece, i vincitori della sezione "Libro", con le opere "In anno pestilentiae" , "Dentro me stesso" e "Vetri d´anima".

La giuria è composta da Ida Rampolla del Tindaro, Maria Patrizia Allotta, Mariella Spagnolo e Giovanni Teresi.