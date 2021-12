Inserita in Cultura il 15/12/2021 da Patrizia Carcagno Bagheria, presentazione del volume di Renata Governali: Bolo All’interno della rassegna “Bagheria città che legge: Incontri letterari”, si presenta il volume di Renata Governali “Bolo” (Prova d’Autore Editore). Dopo i saluti istituzionali di Daniele Vella, Assessore alla Cultura, è previsto l’intervento di Mario Grasso, Poeta e Scrittore. Coordina: Maria Giammarresi, Presidente BCsicilia Bagheria. Conclusioni di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia. Sarà presente l’autrice.

L’iniziativa, a cura del Comune di Bagheria e dalla sede locale di BCsicilia, si terrà mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 17,00 al Teatro di Palazzo Butera a Bagheria. Per informazioni:

Email: bagheria@bcsicilia.it. Tel. 3394121267 - 3887742995. Fb: BCsicilia Bagheria – Tw: BCsicilia.

Il libro. Una grandiosa metafora della nostra inferma attualità. Bolo descrive, collocata in un lungo arco di tempo, l’evoluzione dei personaggi: la quotidianità, il sentire, le sofferenze, le esaltazioni, gli apprendimenti, le luci e le ombre che abitano l’animo umano, le dinamiche, gli scontri, i giochi di potere. Una storia paradigmatica dell’epoca che stiamo vivendo.

L’autrice. Renata Governali, psicologa, scrittrice, vive e lavora a Catania. Si occupa di scrittura come cura di sé, la cui esperienza ha raccontato nel saggio Quel drago sconfitto, 2003; e ne Le perle in fondo al Lago, 2011, casa editrice Prova d’Autore, con la quale ha pubblicato La ragazza alla finestra, 2005 che ha vinto il Premio letterario “Romanzo delle vacanze 2006” I piedi qui e gli occhi altrove, 2007; Maestro sei già qui, 2012; New York New York, 2015.