Inserita in Politica il 13/12/2021 da Patrizia Carcagno Confasi Sicilia:, “Open Day sul mondo della scuola” il 15 e 16 dicembre a Siracusa e il 18 a Floridia. La sede di Siracusa del sindacato Confasi comparto Scuola di corso Timoleonte 125, organizza per il 15 e 16 dicembre prossimi dalle ore 14:30 alle ore 18:00, l’Open day sul mondo scolastico. “Nell’occasione – spiega la responsabile provinciale di Confasi Scuola Ida Vasta- saranno ricevuti i docenti e gli aspiranti insegnanti con i quali saranno affrontate le questioni che riguardano, ad esempio l’aggiornamento nel 2022 delle graduatorie dei docenti. Nei prossimi mesi, infatti, docenti e aspiranti tali saranno chiamati ad aggiornare la propria posizione all’interno delle graduatorie GPS o a effettuare il primo inserimento”. A tal riguardo Confasi ha attivato un servizio di consulenza gratuita sul funzionamento delle GPS, dei concorsi, delle TFA sostegno, del MAD e dei 24 CFU per

l’insegnamento, oltre un servizio di valutazione gratuita sull’eventuale necessità di integrazione dei piani di studio universitari e sulla possibilità di aggiornamento della graduatoria con titoli culturali.

A Siracusa come a Floridia i dicenti saranno ricevuti per appuntamento, in modo da poter valutare individualmente titoli e piani di studio e fornire loro consulenza formativa adeguata. All’Open day parteciperanno, tra gli altri, il Presidente regionale di Confasi Davide Lercara e il responsabile per la provincia di Palermo del comparto Scuola Francesco Tulone. Altri Open day saranno organizzati a breve da Confasi nelle altre province siciliane.