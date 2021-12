Inserita in Cultura il 11/12/2021 da Direttore Formazione sulla sicurezza dei bambini con la rete ANAS A roma A Roma, nella sala convegni della sede operativa di Anas Lazio, unitamente a Anas Torrevecchia, cardiores, pane sociale e Ale for life si continuano le iniziative sociali. Si tiene un corso pratico- teorico di estrema importanza. Come salvare un bambino in età pediatrica da piccoli incidenti che possono portare, purtroppo, anche alla morte. Semplice tecniche alla portata di tutti. Nonni, genitori, zii e amici tutto insieme per un unico obiettivo. Capire come comportarsi in caso di pericolo del piccolo. La manovra di Heimlich e disostruzione pediatrica costituiscono l’argomento della giornata che sarà disponibile su Facebook di anas regionale Lazio. Grazie a tutti i partecipanti sia di presenza che da remoto. Maria Lufrano