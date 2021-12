Inserita in Cronaca il 09/12/2021 da Patrizia Carcagno VALDERICE. ERA STATO SORPRESO DAI CARABINIERI A BORDO DI UNA AUTO RUBATA: CONDANNATO A DUE ANNI DI RECLUSIONE I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno arrestato un 37enne pregiudicato del posto, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

In particolare, l’uomo, già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare a seguito della sentenza di condanna a 2 anni di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di ricettazione commesso in Valderice nel maggio 2015.

In quella circostanza, il 37enne era stato fermato dai Carabinieri della locale Stazione che svolgevano un servizio di controllo alla circolazione stradale. Gli accertamenti del caso avevano rivelato che l’uomo viaggiava a bordo di un veicolo oggetto di furto e per questo era stato denunciato in stato di libertà. Da questa attività investigativa che, tra l’altro, ha permesso la restituzione dell’automobile al legittimo proprietario, è scaturito l’iter giudiziario giunto in conclusione con sentenza di condanna.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato ristretto presso la sua abitazione.