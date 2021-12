Inserita in Sport il 09/12/2021 da Patrizia Carcagno Polisportive Giovanili Salesiane di Sicilia, sport e formazione: tutti chiamati in campo! Dopo lo splendido inizio della stagione sportiva 2021-2022 con le Pigiessiadi Restart, le attività sportive e formative delle Polisportive Giovanili Salesiane di Sicilia, e dei sette comitati territoriali, procedono a ritmo sostenuto.

Il comitato regionale ha messo in movimento la macchina formativa per la stagione 2021-2022, durante la quale sono previsti corsi per allenatori, arbitri e dirigenti. Lo scorso 28 novembre 2021 si è riunita, in sede regionale, la Commissione Formazione con l’obiettivo di programmare le attività formative tecniche, in particolare il corso allenatori di primo livello, per lo sport calcio a 5, pallavolo, basket e judo. Il corso per allenatori mira a far acquisire le competenze di base. Il programma prevede una parte metodologica, una tecnica e una culturale-associativa.

In campo formativo si è anche realizzato il corso per Covid Manager, tenuto dal dr. Gaetano Iachelli, presidente regionale della Federazione Medico Sportiva Italiana.

Lo sport è tornato ad essere il protagonista insieme agli atleti di ogni fascia d’età, i quali sono scesi in campo per tornare a giocare, divertirsi e stare insieme. Le PGSFest, evento inaugurale della stagione sportiva, sono state celebrate in tutto il territorio sicialino: Canicattì (7/11), Palermo (14/11), San Giovanni La Punta (14-11), Marsala (21/11), Catania (20-21/11) e Ragusa (04/12). Le feste sportive di apertura hanno riguardato le diverse discipline sportive sparse sul territorio siciliano, in particolare: calcio a 5, pallavolo e basket. Gioco, gare, allegria e divertimento sono stati gli ingredienti principali delle feste di apertura. Bella e significativa la presenza delle famiglie, che hanno rivisto i propri figli protagonisti sui campi, in un clima di ritrovata passione per lo sport.

La stagione sportiva delle PGS Sicilia ha solo scaldato i motori, ora è il turno dei campionati e tornei provinciali, che vedranno impegnati atleti di ogni età per diverse attività sportive.