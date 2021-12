Inserita in Tempo libero il 04/12/2021 da Direttore Eletto il nuovo presidente della RETE ANAS Sardegna Si è svolta in data odierna ( 4 dicembre 2021) l´assemblea regionale della RETE ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) della Sardegna per eleggere il nuovo Presidente regionale.



L´Assemblea è stata convocata, su delega del Presidente Nazionale, dal dott. Flavio Ronzi, Presidente della Consulta Sanità 118 della RETE ANAS, il quale ha partecipato e diretto i lavori.



I lavori si sono svolti come da programma, in parte in presenza ed in parte in video collegamento, nel rispetto della normativa pademica vigente. Il dott. Ronzi ha illustrato il percorso della RETE ANAS e gli obiettivi che la stessa si è prefissi, oltre ai risultati raggiunti grazie al lavoro impeccabile svolto da tutti gli operatori e da tutta la classe dirigente. A seguire è stato ringraziato il presidente Angelo Concas, il quale ha retto la presidenza regionale in un momento particolarmente difficile per il mondo associativo, sia dal punto di vista storico e pandemico che dal punto di vista giuridico, atteso che, come è noto, è entrato in vigore il codice del terzo settore ed il registro unico del terzo settore che hanno rivoluzionato il mondo associativo.



Dopo che è stato illustrato il programma e gli obiettivi che la rete associativa si è prefissata ed illustrato il programma per la Sardegna si proceduto al rinnovo degli organi statutari.



E´ stato eletto presidente Regionale della Sardegna della RETE ANAS Claudio Cugusi; Vice Presidente Regionale e Vice Presidente Sanità 118 e referente AREUS, Pierpaolo Pintus.



Inoltre, è state eletta quale Responsabile per la Provincia di Cagliari Nicola De Echeverria mentre, è stato Nominato responsabile per le ODV e per la protezione Civile ANAS Sardegna, Mario Daga.



A tutti gli Eletti è stato inviato, per il tramite del Presidente della Consulta Flavio Ronzi, gli auguri ed i complimenti dalla Presidenza Nazionale.



Il Presidente Regionale ,nel ringraziare l´assemblea per la fiducia accordata, ha precisato che atteso il momento particolarmente delicato per il mondo del terzo settore ed in particolare quello del 118 a breve ci sarà una riunione per calendarizzare sia gli obiettivi che i programmi.