Inserita in Politica il 04/12/2021 da Direttore Garanzia Giovani opportunità per l´inserimento nel mondo del lavoro per i giovani La Rete Associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) non è una organizzazione di enti senza scopo di lucro a carattere nazionale, ma anche l´ApL- Agenzia per il Lavoro tra le piu attive in Sicilia. La RETE ANAS Sicilia, che conta diversi oltre 300 sedi in Sicilia, come è noto, ha indicato tra le priorità sociali la formazione ed il lavoro anche attraverso le gestione delle politiche attive del lavoro.



Le sedi della rete ANAS Sicilia sono anche sportelli di raccolta di istanze di lavoro, ed inserite nella banca data della rete al fine di far sì che ciascuno, a seconda del competenze e professionalità anche attraverso il riorientamento per l´inserimento nel mondo del lavoro. Tale attività è stata struttura al fine di consentire agli iscritti al portale della rete ANAS di cogliere al meglio anche le opportunità derivanti da bandi regionali, nazionali ed europei, oltre che dal nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".



Tra le altre cose, è ripartito con successo anche il Programma Garanzia Giovani 2, il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, che in Sicilia- programmato con Deliberazione della Giunta Regionale è rivolto ad una più ampia platea, ovvero ai giovani disoccupati di età compresa tra i 16 ed i 35 anni.



"APL ANAS ha ricevuto tra i maggior numeri di accrediti per l´attivazione di tirocini, ne gestirà oltre 1.800. Il Presidente Regionale della RETE ANAS, ha dichiarato "abbiamo l´obiettivo di collocare, mediamente, oltre 300 giovani nelle imprese del territorio di ogni provincia sia per sostenere le politi he attive che le imprese, formando e riqualificando il personale secondo il fabbisogno delle imprese".



Tante le imprese che si sono rivolte alla rete ANAS e che hanno mostrato interesse al progetto e che hanno la possibilità di inserire giovani dinamici e digitalmente predisposti, in una fase di ripartenza e di crescita del PIL in cui necessitano di nuova forza lavoro. Grande opportunità per i giovani che in Sicilia non sono riusciti a trovare spazio ed opportunità nel mondo del lavoro, e che hanno la possibilità di acquisire competenze e di trovare uno sbocco occupazionale senza essere costretti ad emigrare.

portale della rete ANAS www.agenzialavoroanas.it



oppure telefonare allo 091 9743586