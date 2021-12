Inserita in Cultura il 04/12/2021 da Direttore AL PROFESSOR SERGIO GIVONE IL PREMIO LEOPARDIANO “LA GINESTRA” ALLA QUATTORDICESIMA EDIZIONE L’edizione 2021 del Premio “La Ginestra” che si svolgerà domenica mattina 5 dicembre alle ore 11.00 a Ercolano in provincia di Napoli nella Villa Campolieto, vedrà premiato il professor Sergio Givone.

Al professore emerito di Estetica all’Università di Firenze, il Premio internazionale dedicato a Giacomo Leopardi, per i suoi studi verso la riflessione intorno al nichilismo e al carattere tragico del pensiero moderno. Evento organizzato dal Rotary Club Torre del Greco e Comuni Vesuviani, dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane e dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con il contributo della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco e le sponsorizzazioni tecniche di Ascione – Torre del Greco 1855 e R.D.R. SRL.

Durante la manifestazione ci saranno momenti di lettura a cura dell’attore e regista Massimiliano Foà e da live-set musicali a cura dell’ensemble MisSara & Fedele composta dalla cantante Sara Musella e dal chitarrista Fabrizio Fedele che sarà affiancato dal collega Lello Natale che regaleranno all’ udito del pubblico presente, in chiave completamente acustica – i brani del disco “Tra Milioni di Suoni” – pubblicato dalla 80055 Records – e alcune riletture d’autore di canzoni come “Calling You” di Jevetta Steele e “Imagine” di John Lennon.

Presenti alla cerimonia la presidente del Centro Mondiale della Poesia “Giacomo Leopardi” Fabiana Cacciapuoti e il presidente del Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati professor Fabio Corvatta ma anche i professori Arturo de Vivo, Paola Villani, Matteo Palumbo e Andrea Mazzucchi.

Il tutto si svolgerà con la conduzione della giornalista del quotidiano Il Mattino di Napoli, Donatella Trotta.

Tra i numerosi lavori del professor Sergio Givone si ricordano quelli che riguardano Dostoevskij, riletto alla luce del problema del nichilismo europeo.

Edvige Cuccarese