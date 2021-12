Inserita in Cronaca il 03/12/2021 da Patrizia Carcagno TRAPANI: INGRESSO ILLEGALE SU TERRITORIO NAZIONALE. 2 ARRESTI DEI CARABINIERI Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno arrestato 2 cittadini extracomunitari per il reato di reingresso illegale su territorio nazionale.

I Carabinieri hanno arrestato i 2 tunisini, sbarcati pochi giorni addietro sull’isola di Pantelleria, direttamente presso il Centro di Permanenza per rimpatri di Contrada Milo.

Uno dei due classe 2003 era gravato da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Trapani nell’ottobre 2020, mentre il suo connazionale classe 97 è risultato già destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ragusa nel 2018.

Gli arrestati al termine delle formalità di rito venivano trattenuti presso predetto centro di permanenza in attesa del provvedimento di espulsione