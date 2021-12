Inserita in Politica il 30/11/2021 da Direttore Consegnati gli attestati CELI immigrati agli studenti che avevano superato gli esami a Milano In occasione della sessione di esami CELI immigrati odierna, sono stati consegnati gli attestati emessi dell´Università di Perugia per gli stranieri relativi agli studenti che hanno fatto esame nelle precedenti sessioni.



Gli attestati sono stati consegnati dal portavoce nazionale. Nei giorni successi la sede della rete associativa di Milano procederà alla consegna dei restanti attestati agli studenti che, invitati, per mortivi vari non si sono presentati.



Il portavoce nazionale nel ringraziare la Presidenza provinciale di Milano per il lavoro svolto sul territori, ha colto l´occasione per porgere gli auguri per le sante feste.