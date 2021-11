Inserita in Politica il 30/11/2021 da Patrizia Carcagno Presentato all’ARS il Manifesto dei diritti e dei doveri dei beni culturali Palermo, 30 novembre 2021 – E’ stato presentato questa mattina, nella sala “Mattarella” dell’Assemblea Regionale Siciliana, il “Manifesto dei diritti e dei doveri dei Beni culturali” promosso su impulso del responsabile del dipartimento Beni Culturali del PD Sicilia, Manlio Mele.



Il documento, il primo del genere in Italia, mira a salvaguardare un patrimonio comune che deve essere tutelato da diritti specifici ai quali corrispondono, in modo speculare, altrettanti doveri.



I lavori – moderati da Manlio Mele – hanno visto tra i relatori, oltre alla vice presidente dell’Ars, Angela Foti, anche Roberto Albergoni, Giuliano Volpe, già presidente del Consiglio superiore dei Beni Culturali e Maria Amari.



“Il ‘Manifesto – dice il segretario regionale del PD siciliano, Anthony Barbagallo - rappresenta un ‘unicum” a livello nazionale e ritengo che sia un documento che partendo dalla Sicilia può e deve essere fatto proprio anche a livello nazionale ed europeo. Oggi ho quindi partecipato con particolare attenzione alla presentazione rivolta alla stampa e alla deputazione regionale. Il PD Sicilia segue con attenzione una iniziativa che ha voluto e promosso in ogni sede”.



Al Manifesto ha lavorato il comitato promotore composto da: Roberto Albergoni, Monica Amari, Edward Richard jr. Bosco, Francesca Cicero, Marika Cirone, Andrea Cusumano, Cinzia Laurelli, Manlio Mele, Lorenzo Palumbo, Silvia Pinto, Ersilia Saverino.



Nella Sala “Mattarella” erano presenti, oltre ai componenti del comitato promotore, tra gli altri, anche i deputati regionali del PD Antonello Cracolici, Nello Dipasquale e Michele Catanzaro, il capogruppo del PD all’Ars, Giuseppe Lupo, il presidente della commissione regionale antimafia, Claudio Fava, Franco Piro, responsabile del dipartimento Economia del PD Sicilia e il vice presidente della Regione, Gaetano Armao.



Alle 17:30 – nella Sala delle Metope del museo Salinas di Palermo - il “Manifesto” sarà illustrato ai rappresentanti nel mondo della cultura.