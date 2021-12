Inserita in Cronaca il 30/11/2021 da Patrizia Carcagno SANTA NINFA: ANIMALI TENUTI IN CATTIVE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE. DENUNCIATA LA PADRONA DAI CARABINIERI Nei giorni appena trascorsi i Carabinieri della Stazione di Santa Ninfa hanno denunciato una donna di 72 anni per il reato di maltrattamento di animali.

È stato constatato dai militari dell’Arma che la donna deteneva 6 cani meticci sprovvisti di microchip in ambienti malsani ed in condizioni tali da pregiudicarne il benessere, tra i loro stessi escrementi e malnutriti.

I Carabinieri intervenuti unitamente a medico veterinario dell´A.S.P. di Trapani, procedevano al sequestro preventivo degli animali che, nelle more dell’individuazione di un idoneo rifugio, venivano affidati a personale dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali.