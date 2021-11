Inserita in Politica il 30/11/2021 da Patrizia Carcagno Tari: si può pagare senza sanzioni e interessi la prima rata scaduta a settembre. Chi non ha ricevuto l´avviso può richiederlo all´ email tributi@comune.castellammare.tp.it o all’ufficio tributi di via Speranza. «Chi ha ricevuto in ritardo l´avviso per la prima rata della tassa sui rifiuti, può ancora pagarla senza mora. Chi non ha proprio ricevuto l´avviso può richiederlo per email, come è preferibile, all´indirizzo tributi@comune.castellammare.tp.it, o ritirarlo all´ufficio tributi di via Speranza. Ribadiamo che il pagamento successivo alla data stabilita del 30 settembre non comporterà l’aggravio di sanzioni o interessi».



Lo fanno presente il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore ai tributi Giuseppe Cruciata in riferimento al pagamento della prima rata della tassa sui rifiuti.



«Non ricevere l´avviso non significa non dover pagare e per questo i cittadini sono tenuti a regolarizzare la propria posizione ma occorre tenere in considerazione il disagio causato dalla tardiva o mancata ricezione degli avvisi di pagamento- affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore Giuseppe Cruciata-. Concordiamo con quanto sottolineato dai consiglieri del gruppo Castellammare 2.0 ed esposto dal consigliere Antonio Mercadante in un atto di indirizzo approvato dal consiglio comunale e al quale diamo seguito rendendo noto che il pagamento tardivo non comporterà aggravio di spese».



«Ricordiamo che la tassa sui rifiuti in pagamento è stata ridotta del 10% sulla quota variabile delle utenze domestiche, e la stessa quota è stata azzerata per le attività che hanno subito perdite per il Covid-19 con in aggiunta anche una riduzione del 25% sulla quota fissa– sottolineano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore Giuseppe Cruciata-. La prima rata era già stata posticipata al 30 settembre ed ancora possibile pagarla senza aggravi, quindi la seconda rata il 30 novembre e la terza rata il 31 dicembre».