Inserita in Salute il 29/11/2021 da Patrizia Carcagno Giornata mondiale contro l´AIDS, le iniziative dell´Asp di Trapani L´Azienda sanitaria provinciale di Trapani celebra la ´Giornata mondiale contro l´Aids´ mercoledì 1 dicembre 2021, con un programma di iniziative di informazione e divulgazione che prenderanno il via con un Convegno nel Complesso monumentale San Pietro, a Marsala.



Nell´ambito dell´evento, che sarà introdotto dal sindaco di Marsala, Massimo Grillo, saranno presentati i lavori del primo Concorso elaborativo/compositivo realizzato dagli allievi delle scuole di Istruzione secondaria superiore della provincia di Trapani: “Racconti...Amo Salute”.



Dalle 10 alle 18 sarà possibile effettuare gratuitamente il test rapido anti HIV e un prelievo per test di screening per Epatite C e Sifilide presso il camper situato nell’atrio del Complesso San Pietro, dove saranno presenti medici infettivologi ed infermieri per informazioni e counseling.





Al convegno partecipano: Daniela Segreto, Responsabile Ufficio speciale Comunicazione per la Salute della Regione siciliana; il commissario straordinario dell´Asp di Trapani, Paolo Zappalà; il direttore sanitario Gioacchino Oddo; Pietro Colletti, Direttore UOC Malattie Infettive P.O.Marsala; Laura Giambanco, direttore UOC Ostetricia Ginecologia P.O:Trapani e Marsala; Antonio Sparaco, direttore Centro Salute Globale; Orazio Mistretta, Referente dipartimentale Medicina Scolastica.





Nel rispetto delle norme anti-Covid, l’ingresso sarà consentito solo se minuti di Green Pass.