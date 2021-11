Inserita in Salute il 29/11/2021 da Patrizia Carcagno A PALERMO VISITE GRATUITE PER PATOLOGIE DERMATOLOGICHE E REUMATOLOGICHE Dal 1 al 2 dicembre arriva al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo la campagna Filo di Dermatologia e Reumatologia promossa dal Corpo Italiano di Soccorso dell´Ordine di Malta – CISOM insieme a ANMAR e APIAFCO per offrire a chi soffre di patologie dermatologiche e reumatologiche la possibilità di sottoporsi a visite e controlli medici gratuiti, ma anche di ricevere informazioni e consulenza.



Roma, 29 novembre 2021 – Visti i riscontri positivi ricevuti ed il successo della precedente iniziativa messa in campo nella primavera scorsa, torna in Sicilia, a Palermo, la campagna itinerante "Filo di Dermatologia e Reumatologia”, promossa dal Corpo Italiano di Soccorso dell´Ordine di Malta – CISOM, in collaborazione con l´Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR) e l´Associazione Psoriaci Italiani Amici della Fondazione Corazza (APIAFCO), per offrire visite specialistiche gratuite in ambito dermatologico e reumatologico.



Partita proprio dal capoluogo siciliano l´estate scorsa, l´iniziativa ha intrapreso un viaggio che ha fatto tappa a Perugia, a San Benedetto del Tronto e ora torna nuovamente in Sicilia l´1 e il 2 dicembre, dalle 9.00 alle ore 16.00, presso il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, in Via del Vespro 129. I volontari del CISOM allestiranno un ambulatorio mobile all´interno della struttura ospedaliera dove il personale medico sarà a disposizione per screening e consulenze gratuite.



Il Covid-19 ha messo a dura prova il sistema sanitario nazionale obbligandolo a riorganizzare interi reparti per far fronte all´emergenza sanitaria, rallentando l´attività di calendarizzazione delle visite. Con questa iniziativa si vuole offrire una opportunità concreta per monitorare patologie che, a causa della pandemia, negli ultimi due anni sono state avvertite come "meno gravi” e urgenti, ma che necessitano invece di cura e attenzione costanti nel tempo.



"Il Filo di Dermatologia e Reumatologia aiuta a richiamare l´attenzione sull´importanza della prevenzione. – dichiara il Gerardo Solaro del Borgo, Presidente del Corpo Italiano di Soccorso dell´Ordine di Malta – CISOM – Check up e controlli regolari sono un valido strumento di valutazione delle condizioni fisiche e permettono di identificare in tempo i primi segnali e sintomi di una patologia per curarla al meglio. Il CISOM, anche in questo, è al fianco di tutta la popolazione con gesti di presenza concreta, per portare salute e benessere”.