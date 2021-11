Inserita in Cronaca il 24/11/2021 da Patrizia Carcagno TRAPANI: CONTINUANO I CONTROLLI DEI CARABINIERI SUI GREEN PASS. ALTRE SANZIONI Nella mattinata di ieri, i Carabinieri delle Stazioni Napola e di Fulgatore, nell’ambito di servizi tesi a verificare il rispetto dei protocolli per il contrasto alla diffusione del covid-19, hanno proceduto al controllo di alcune attività commerciali site in quelle giurisdizioni.

All’esito delle verifiche il personale operante accertava, in una delle predetta attività, la presenza di un lavoratore sprovvisto di certificazione verde covid-19 con contestuale omessa verifica da parte del titolare.

Secondo le ultime disposizioni, per svolgere in sicurezza l’attività lavorativa, sia nel settore pubblico che nel privato, è obbligatoria la certificazione verde, con il controllo dei propri dipendenti affidato al datore di lavoro.

Vista la normativa vigente ai predetti venivano elevate sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi € 1.200,00.

Sono in atto e continueranno i controlli sul rispetto delle normative anticovid-19 dei Carabinieri di Trapani su tutto il territorio della provincia.