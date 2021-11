Inserita in Cronaca il 23/11/2021 da Patrizia Carcagno MARSALA. CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO: I CARABINIERI DENUNCIANO 9 PERSONE. SEQUESTRATI COLTELLI E DROGA I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno svolto un articolato servizio di controllo straordinario del territorio con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia.

In particolare, durante lo svolgimento di un posto di blocco, i Carabinieri hanno fermato un cittadino di origine rumena che aveva tentato di scappare, senza ottemperare all’alt della pattuglia, mentre si trovava a bordo della propria auto. Da un controllo più approfondito è emerso che l’uomo trasportava 15 bidoni in plastica contenenti 25 litri di gasolio ciascuno, oltre ad attrezzi ed utensili vari. Tali beni sono risultati essere oggetto di due distinti furti ai danni di aziende agricole di Mazara del Vallo, pertanto, l’uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione.

Le perquisizioni effettuate dai militari dell’Arma nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, hanno condotto al deferimento di 5 persone, ciascuna trovata in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato. Di queste, una è stata denunciata anche perché si era posta alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza alcolica.

Nel proseguo del servizio sono state denunciate altre tre persone: un pluripregiudicato 44enne sorpreso dai Carabinieri nell’atto di espletare l’attività di parcheggiatore abusivo in un piazzale della città; un uomo di origini straniere sprovvisto di documenti di riconoscimento ed infine un 27enne già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per pregressi reati, che è stato trovato fuori dalla sua abitazione in assenza di autorizzazione.

Nello stesso contesto operativo, sono state segnalate 11 persone alla locale Autorità Amministrativa in qualità di assuntori non terapeutici di sostanza stupefacente con relativo sequestro di complessivi 5 gr di marijuana, 2 gr di cocaina e 1 di hashish.