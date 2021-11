Inserita in Cultura il 22/11/2021 da Patrizia Carcagno Isola delle Femmine, mostra in ricordo di Joe Di Maggio nell’anniversario della sua nascita In occasione dell’anniversario della nascita di Joe Di Maggio le Associazioni BCsicilia, Isola–Pittsburg Forever, Guardia Costiera Ausiliaria Onlus e Mikifrà Alab di Cinisi, ricordano con una mostra il più grande giocatore del baseball di tutti i tempi, i cui genitori erano originari di Isola delle Femmine.

La Casa Museo Joe Di Maggio in via Cutino, 14 a Isola delle Femmine sarà aperta dal 25 al 28 Novembre 2021 dalle ore 9,30 alle ore13,00. La Mikifrà Alab presenterà una interpretazione dell’abito indossato da Marilyn Monroe il giorno delle nozze con Joe Di Maggio avvenute nel Municipio di San Francisco. L’ingresso è libero. L’evento di svolgerà nel rigoroso rispetto delle norme vigenti anti covid. Obbligatoria la mascherina. Per informazioni e prenotazioni tel. 320.9089061.

Il presidente della sede locale di BCsicilia Agata Sandrone, insieme con il saggista Carmelo Fucarino e lo scrittore Antonino Matranga. il 26 novembre incontreranno i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Francesco Riso di Isola delle Femmine, che oltre alla storia di Joe Di Maggio potranno visionare alcune foto di pescatori Isolani emigrati tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento inseguendo il Sogno Americano.



Tutto inizia il 9 Dicembre 1897 quando i genitori di Joe Di Maggio originari di Isola delle Femmine si unirono in matrimonio nella chiesa del paese Maria Santissima Delle Grazie, la prima loro figlia Adriana nasce a Isola l’11 settembre 1898. Il papà non era presente perché era partito insieme ad un gruppo di pescatori per l’America precisamente in California per costatare se quella era una terra che avrebbe migliorato la loro vita. Nel 1902 l’intera famiglia si trasferì a Martinez. Giuseppe Di Maggio e Rosalia Mercurio in America avranno altri 8 figli, il penultimo nato il 25 novembre 1914, si chiamerà Giuseppe Paolo Di Maggio, in inglese Joseph Paul Di Maggio, per tutti Joe Di Maggio, campione di baseball degli anni ’30 e ’40 e marito prima di Dorothy Arnold e poi, anche se per un anno, dell’indimenticabile Marilyn Monroe.