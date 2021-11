Inserita in Cultura il 17/11/2021 da Patrizia Carcagno Marefestival, a Lino Banfi il Premio Troisi: domenica 21 al Politeama di Palermo PALERMO (17 nov) – "Attore dal talento straordinario, tra i più rappresentativi e iconici della Commedia italiana, amatissimo dal grande pubblico, ha fatto ridere e riflettere interpretando più di 110 film": sono le parole della motivazione del Premio Massimo Troisi di Marefestival Salina che sarà consegnato a Lino Banfi. Domenica 21 novembre al Teatro Politeama di Palermo, con inizio alle ore 21, si terrà la 41esima edizione dello Sport Film Festival Premio Paladino d´Oro, la più antica rassegna cinematografica sportiva del mondo, oggi diretta da Roberto Oddo e presentata dalla giornalista Nadia La Malfa, e gemellata ormai da qualche anno con la kermesse di Salina. "Sono onorato di poter assegnare il riconoscimento in memoria dell´attore e regista napoletano Massimo Troisi al grande Lino Banfi - afferma il direttore artistico di Marefestival Massimiliano Cavaleri - si tratta un talento unico, che ha segnato in modo significativo la storia del nostro cinema e della televisione, con innumerevoli interpretazioni e personaggi, oggi ancora attuali, brillanti, divertenti. Il profondo affetto del pubblico nei suoi confronti è il termometro del suo inimitabile carisma".

In occasione dell´evento, cui prenderanno parte anche Patrizia Casale e Francesco Cappello, organizzatori insieme con Cavaleri di Marefestival, sarà proiettato un filmato con i momenti più belli della storia della manifestazione eoliana: da Matt Dillon a Pupi Avati, da Sergio Castellitto a Giovanni Veronesi, da Ezio Greggio a Giorgio Pasotti, da Alessandro Haber a Serena Autieri, da Valeria Solarino a Edoardo Leo, e ancora Pif, Paolo Ruffini, Sabrina Impacciatore, Giorgio Tirabassi, Fausto Brizzi e tantissimi altri premiati in dieci edizioni. Banfi sarà il 66esimo artista a ricevere il Premio Troisi, di cui è madrina Maria Grazia Cucinotta, interprete de "Il Postino", celebre film girato a Salina. Il riconoscimento è un quadro - scultura realizzato dal "maestro di resine" Antonello Arena, scultore e pittore messinese, che raffigura il manifesto originale della pellicola candidata a 4 premi Oscar e vincitrice di una statuetta per la colonna sonora.