Inserita in Cultura il 16/11/2021 da Patrizia Carcagno Giancarlo Rubino torna alla galleria Dopo i consensi di pubblico e addetti ai lavori della personale dedicata al mondo del burlesque e attraversata dalle suggestioni sonore di Marilyn Manson, l´artista palermitano Giancarlo Rubino sceglie ancora una volta il connubio tra arti figurative e musica per dare il via a un nuovo progetto culturale.



E lo fa nelle vesti di direttore artistico di una collettiva che mette insieme il talento di tredici nomi, con la loro personale visione del rock, il genere musicale che più di ogni altro ha rivoluzionato i codici espressivi, ridelineato il rapporto tra musicisti e pubblico, cambiato i comportamenti e oltrepassato gli schemi precostituiti.



"Art Rock" è il titolo della collettiva che sarà inaugurata a Palermo il 27 novembre, visitabile fino al 4 dicembre prossimo.



Tra i mostri sacri del rock raffigurati dagli artisti, ci sono Alice Cooper, David Bowie e John Lennon e, naturalmente, Marilyn Manson.



Protagonisti, con le loro opere, Annalisa Pikkio, Cristina Giuliani, Marco Troia, Stefano Miliziano, Pasquale Vaccaro, Vincent Mancino, Tiziana Cimino, Nicolai Ciaravino, Mirela Morreale, Floriana Calia, Yuky, Giuseppe Maiorana e Fabio Davì.



Ci sarà spazio anche per due installazioni che raffigurano chitarre elettriche.



Inoltre, Giancarlo Rubino esporrà un quadro dedicato al tema del rock.



Insieme a loro, i musicisti Mostardacida, JJ Duo e Roberto La Mantia.



Per il nuovo e prestigioso evento, Giancarlo Rubino sceglie ancora gli spazi espositivi della Galleria "Tredarte", in via Sampolo 100 a Palermo: un luogo intimo e raccolto, vocato a ospitare opere e artisti selezionati, tra talenti emergenti e nomi di fama consolidata.



Punto forte della mostra, l´allestimento a cura della scenografa Daniela Sasso.