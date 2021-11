Inserita in Politica il 14/11/2021 da Direttore Miccichè: “Non lasceremo più l’assessore alla Sanità agli alleati” Mazara del Vallo – “Se il prossimo presidente della Regione siciliana non sarà di Forza Italia, non lasceremo agli alleati l’assessorato alla Sanità. L’errore è stato mio di avere lasciato ad un presidente della Regione, che non ha un partito, anche l’assessorato alla Sanità, che ogni tanto lavora per noi e ogni tanto contro. Se sarò io ancora a dover decidere, questo non accadrà più. La generosità va utilizzata con i generosi, quando invece la eserciti solo in un senso e non c’è ritorno, non ha senso”. Così il coordinatore regionale di forza Italia, Gianfranco Miccichè, sul palco della kermesse azzurra in corso a Mazara del Vallo.