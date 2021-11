Inserita in Salute il 12/11/2021 da Patrizia Carcagno CAMPAGNA DI PREVENZIONE ALLA SALUTE DEGLI OCCHI “PRENDERSI CURA DELLA VISTA E’ SEMPLICE: AMA I TUOI OCCHI” PRESSO LA VILLA FILANGERI COMUNE DI SANTA FLAVIA 12, 13 E 14 NOVEMBRE 2021 La sezione territoriale dell´Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UICI) di Palermo, con il patrocinio del Comune di Santa Flavia, ha programmato, nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di tutela ancora in vigore, la campagna "Prendersi cura della vista è semplice: ama i tuoi occhi", con l´utilizzo dell´unità mobile oftalmica, che si svolgerà dal 12 al 14 novembre 2021, dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

"PRENDERSI CURA DELLA VISTA E´ SEMPLICE: AMA I TUOI OCCHI"

Gli occhi sono la principale "porta" d´accesso al mondo esterno: forniscono circa l´80% delle informazioni sull´ambiente che ci circonda. Anche per questo è fondamentale prendersene cura.

Quindi è utile sia capirne il funzionamento che comprendere la prevenzione delle malattie oculari, dei disturbi e dei traumi oftalmici.

Il progetto riveste grande valore sociale e sanitario ed è mirato ad offrire uno screening visivo gratuito per l´individuazione precoce delle patologie oculari a tutti i cittadini interessati del Comune di Santa Flavia presso la Villa Filangeri – sede del Comune di via Consolare.

La durata della visita oculistica sarà mediamente di 10 minuti, e si terrà all´interno di un´unità mobile oftalmica dotata di moderne e sofisticate attrezzature ed un´equipe medico - oculista.

In tale circostanza, saranno distribuiti gratuitamente degli opuscoli, allo scopo di informare e sensibilizzare la cittadinanza.

Per prenotare bisogna telefonare al numero 091-6162405, fino ad esaurimento disponibilità, entro il 12 novembre 2021 dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00