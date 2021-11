Inserita in Cultura il 11/11/2021 da Patrizia Carcagno "Viva Castellammare- Letteratura e Antologia poetica sulla "Città del Golfo": domani pomeriggio, all´aula consiliare, la presentazione della raccolta di poesie su Castellammare di Michele Antonino Crociata. "Viva Castellammare- Letteratura e Antologia poetica sulla "Città del Golfo": è la raccolta di poesie che parlano di Castellammare del Golfo, con il profilo di ogni poeta che ha scritto i versi, curata da Michele Antonino Crociata.

Il volume sarà presentato venerdì 12 novembre, alle ore 18, nell´aula consiliare di corso Bernardo Mattarella.

Relatore sarà il professore Gaetano Sciascia e il coordinamento a cura del professore Vincenzo Vitale, con la partecipazione dei poeti del centro culturale "Peppino Caleca".

Tanti poeti e poetesse inseriti da Michele Antonino Crociata nella raccolta: dai nati a fine ottocento come Castrenze Navarra (1892-1965) al giovane Vito Badamo, nato nel 2004. La voce di genere femminile riporta i versi di Ignazina Scandariato, Rosa Maria Ancona, Liliana Patti fino alla giovane Angelica Ferrantelli.

In osservanza delle misure anti Covid-19 in vigore, per accedere all´aula consiliare occorre esibire il green pass ed indossare la mascherina.