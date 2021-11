Inserita in Politica il 11/11/2021 da Patrizia Carcagno

Fondo per gli investimenti nelle isole minori, al Comune di Favignana - Isole Egadi il Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie ha finanziato, per il triennio 2020-22, progetti per 2.911.721,00 euro

L’Amministrazione comunale ha presentato al Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie una richiesta di finanziamento per circa 3 milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche per la riconversione energetica di Favignana, Levanzo e Marettimo e per la messa in sicurezza di alcuni edifici di primaria importanza per l’arcipelago.





«Sono opere fondamentali per il futuro delle isole Egadi - ha dichiarato il vicesindaco Francesco Sammartano - Sono previsti corposi interventi nelle scuole di Favignana e Marettimo e nella sede della Delegazione comunale di Levanzo. Saranno finanziati progetti per la realizzazione di illuminazione pubblica solare in alcune arterie delle nostre isole, come le strade che conducono ai cimiteri di Favignana e di Marettimo. Per gli anni seguenti, è prevista la progettazione e la creazione dei depuratori di Levanzo e Marettimo, nonché l’installazione di un potabilizzatore sempre a Marettimo che migliorerà sensibilmente l’efficientamento idrico dell’isola. Mi preme ricordare che a Favignana - conclude Sammartano - è già in corso da questa estate l’attivazione del primo trattamento dell’impianto di depurazione. Proprio nei giorni scorsi, sono state completate le ispezioni subacquee della condotta sottomarina che, purtroppo, hanno evidenziato uno stato di usura dei primi 150 metri. Motivo per cui, insieme al nuovo responsabile dell’Ufficio tecnico Marco Scarpinato, stiamo svolgendo un’attenta analisi di costi e benefici per attuare, nel più breve tempo possibile, gli interventi necessari al ripristino e all’attivazione di questo primo tratto».





Ad illustrare nel dettaglio gli interventi previsti nelle tre isole è stato responsabile dell’Ufficio tecnico Marco Scarpinato: «Le risorse assegnate al Comune di Favignana - Isole Egadi per il 2020, 2021 e 2022 sono, rispettivamente, 583.981,00 di euro, 987.713,00 di euro e 1.340.027,00 di euro, per un totale di 2.911.721,00 di euro, e tutti gli invertenti previsti sono a carico del Fondo Investimenti Isole Minori senza nessun cofinanziamento dell’Amministrazione. Lo scorso 26 ottobre abbiamo presentato una serie di progetti che puntano a un miglioramento energetico e di vivibilità dell’arcipelago. Oltre all’efficientamento energetico, alle coperture e agli infissi di Palazzo Florio si interverrà, grazie al finanziamento del primo anno, per apportare migliorie, anche nelle scuole di Favignana e Marettimo e presso la sede della Delegazione di Levanzo. Con le somme previste nella seconda annualità, nella più grande delle Egadi si istalleranno dei pannelli fotovoltaici per migliorare l’illuminazione pubblica, saranno predisposte due pensiline e punti di ricarica per due bus elettrici e sarà collocato un potabilizzatore, così come sarà fatto anche a Marettimo. Qui si provvederà anche a creare un centro di compostaggio e ad installare dei pannelli fotovoltaici in centro, sulla strada che conduce al cimitero e in via Stradella (dal centro parrocchiale alla scuola). Nella terza ed ultima annualità, è previsto l’intervento più consistente, per salvaguardare e promuovere quello che è il patrimonio dell’arcipelago ed il mare, con la progettazione e la realizzazione di un impianto di trattamento primario a Levanzo e Marettimo. Vogliamo infine riqualificare gli impianti sportivi sia scolastici che comunali, cercando di intervenire per riaprire il prima possibile lo stadio».