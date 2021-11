Inserita in Cultura il 09/11/2021 da Patrizia Carcagno Venerdì 26 novembre il cantautore siciliano in concerto all’Arci Fontarò di Palermo presenterà l’album d’esordio “Non so se posso” Venerdì 26 novembre il cantautore palermitano Carmelo Piraino si esibirà in concerto al circolo Arci Fontarò di Palermo, (Largo Lituania, 10 - ex via Danimarca 50/D - ore 21.00 - Ingresso 5 euro per possessori di tessera Arci, organizzazione e direzione artistica a cura di Gianni Zichichi), accompagnato da Manfredi Tumminnello (chitarra), Manfredi Caputo (percussioni), Giuliano Fondacaro (basso) e da Salvo Scibetta (chitarra) e presenterà i brani del suo album d’esordio “Non so se posso” (ASCOLTA QUI)







Un esordio discografico, prodotto da Massimo Scalici, provocatorio ed ironico, che racchiude la vita, i sentimenti del cantautore, e tutte le sfaccettature di un animo che tenta di trovare un senso. Canzoni personali, sincere, che parlano dell’autore e delle sue difficoltà di mettere a nudo le emozioni. Nove brani autobiografici che girano attorno al concetto del pentimento, della perdita, del rammarico, della tristezza, dell’inadeguatezza ma tutto filtrato da un’allegria melodica che rende tutto delicatamente fruibile all’ascolto. Non ci si prende sul serio pur denudandosi totalmente senza pudore.