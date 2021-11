Inserita in Cronaca il 07/11/2021 da Direttore Muore una volontaria a soli 27 a seguito di un incidente Una delegazione della RETE ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) della regione Lombardia si è portata presso il luogo dove è stata allestita la camera ardente per la volontaria Gaia di Mantova, morta a seguito di un incidente.



La delegazione guidata dal presidente regionale ha portato la solidarietà a nome personale e di tutta la rete ANAS della Lombardia manifestando solidarietà e vicinanza alla famiglia che si è vista strappare dai propri affetti e prematuramente una persona speciale.



Il dolore che ha colpito la famiglia ha colpito tutta la comunità anche della rete anas oltre che dell´associazione amica di Mantova che non potranno più gioire della solare presenza di Gaia.



Nessuna parola può sostituire o colmare il dolore della famiglia che si è vista strappare dalla vita una persona solare è sempre disponibile verso gli altri. Presenti anche volontari di altre associazioni a manifestare la propria solidarietà alla famiglia.