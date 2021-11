Inserita in Cronaca il 06/11/2021 da Direttore La Presidenza ANAS esprime solidarietà e vicinanza per la volontaria deceduta a Mantova La Presidenza Regionale della Rete ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) della Lombardia, la Presidenza Nazionale, il Responsabile Nazionale del 118 ed i soci della rete tutta esprimono vicinanza e solidarietà alla famiglia della volontaria dell´associazione amica di Mantova, affiliata Anas, che a causa di un incidente con l´auto medica, nell´esercizio della sua attività di volontaria, è deceduta.



Già di per sé la perdita di una persona cara per la famiglia è un dramma, quando a perdere la vita è una persona che dedica il proprio tempo per aiutare gli altri il doloro colpisce l´intera comunità. Se a perdere la vita oltre ad essere una persona che dedica il proprio tempo nel supportare e sostenere chi ha bisogno ed è una persona giovane non ci sono parole per esprimere il doloro della famiglie e della comunità. La redazione del quotidiano si associa al doloro della famiglia ed ai soci dell´associazione.