Biblioteca padri Cappuccini di Mazzarino - l´Assessore regionale ai BB.CC. Samonà:

Biblioteca padri Cappuccini di Mazzarino - lŽAssessore regionale ai BB.CC. Samonà: Palermo – Si è svolto nel pomeriggio di ieri, presso la sede dellŽassessorato regionale ai Beni Culturali e dellŽIdentità Siciliana, un incontro tra lŽassessore regionale, dott. Alberto Samonà, il sindaco di Mazzarino dott. Vincenzo Marino, il repubblicano dott. Valerio Martorana, promotore dellŽincontro, e lŽassessore allo sviluppo economico Franco Lo Forte avente ad oggetto la tutela dei 15.000 volumi presenti nella Biblioteca dei Padri Cappuccini di Mazzarino, chiusa al pubblico dopo che i frati, per carenze di vocazioni, hanno deciso di lasciare la città lo scorso anno nel mese di ottobre.

Il sindaco Marino ha esposto allŽassessore il paventato rischio del trasferimento di tali testi di notevole pregio in altre città, considerato ormai lŽassenza dei frati, e per tale ragione ha proposto allŽassessore un percorso di condivisione che possa mettere il comune di Mazzarino nelle condizioni di ospitare nei propri locali dellŽex convento dei Gesuiti la Biblioteca dei frati, dopo aver accertato lo stato dellŽarte, per il tramite della Soprintendenza di Caltanissetta, che si è venuto a creare dopo 12 mesi di chiusura del convento e della relativa Biblioteca che di recente è stata oggetto di interventi da parte degli Enti preposti.

"Con il sindaco Marino abbiamo ipotizzato un percorso- afferma lŽassessore regionale ai Beni Culturali e dellŽIdentità Siciliana, dott. Alberto Samonà- che ci porta innanzitutto a far fare una verifica alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta affinché si possa appurare lo stato di questi volumi ed anche la consistenza numerica perché scopo sia delle amministrazioni comunali ma della Regione Siciliana è quello di salvare un importante patrimonio storico culturale che non è soltanto di Mazzarino ma della Sicilia intera".

"Piena sintonia con lŽassessore regionale Samonà che ringrazio per la sensibilità dimostrata – afferma il sindaco Marino – verso la cultura e la storia della nostra città ed in particolar modo per la Biblioteca dei Padri Cappuccini, piena di preziosissimi volumi, emblemi della cultura ecclesiastica dellŽantico clero mazzarinese e di una parte della storia della nostra città. Alcuni dei preziosi testi sono stati già digitalizzati dagli studenti dellŽIstituto di Istruzione superiore Carlo Maria Carafa e pertanto vorremmo che si proseguisse su questa strada, stipulando anche delle convenzioni con le Università per consentire la fruizione di questo immenso patrimonio a coloro che hanno a cuore la storia della nostra amata terra di Sicilia e di Mazzarino in modo particolare. Qualsiasi passo deve necessariamente essere condiviso con lŽAssessorato e con la provincia dei frati Cappuccini".

Al termine dellŽincontro il sindaco Marino ha donato allŽassessore regionale Samonà due volumi su: "Mirabilis Bibliotheca", lŽantica libraria del convento dei padri Cappuccini di Mazzarino e "Percorsi di Archeologia e Storia dellŽArte" relativi al centro culturale "Carlo Maria Carafa".



Gli uffici dellŽAssessorato, inoltre, cercheranno di fare chiarezza sulla tipologia di vincolo che insiste sulla Biblioteca.

"A volte bisogna avere il coraggio di andare Oltre gli steccati politici di appartenenza – afferma il Repubblicano Martorana- per servire il territorio e tutelarne i relativi interessi storici e culturali. Volevo ringraziare, in modo particolare, il capogruppo allŽArs della Lega Sicilia, on. Antonio Catalfamo ed il fraterno amico Andrea Italiano, appassionato di arte e repubblicano; possiamo ben dire che è iniziato un percorso per salvaguardare la nostra Biblioteca con le giuste persone".