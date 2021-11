Inserita in Sport il 02/11/2021 da Direttore La Pallacanestro Trapani comunica la risoluzione consensuale del contratto con il team manager Luca Lazzarone La Pallacanestro Trapani comunica la risoluzione consensuale del contratto con il team manager Luca Lazzarone.



Motivazioni strettamente personali e professionali hanno portato Lazzarone ad allontanarsi dalla Pallacanestro Trapani.



La decisione di interrompere un rapporto professionale proficuo, iniziato ben otto anni addietro, è maturata con dispiacere reciproco ma in assoluta concordia ed armonia.



Nonostante le strade professionali si dividano, non si disperderanno i rapporti di reciproca stima.



La Pallacanestro Trapani rivolge a Luca Lazzarone i migliori auspici per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.



Nella vita arriva un momento nel quale le strade si dividono, e questo momento è arrivato per me e la Pallacanestro Trapani, per me e Trapani – il commento di Lazzarone. Dopo otto anni di permanenza non è nemmeno semplice trovare le parole giuste da dire, ma mi sento anzitutto di ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato e mi sono state accanto in questi anni, sia dal punto di vista professionale che nella vita privata; in particolar modo vorrei ringraziare la famiglia Basciano, che mi ha dato la possibilità di crescere e di crearmi un ruolo ed una professionalità.

Faccio un grosso in bocca al lupo a tutta la famiglia granata.



A far data da oggi, le mansioni di team manager e di responsabile dell’ufficio tecnico, che erano di Luca Lazzarone, saranno ricoperte da due figure professionali già in organico alla Pallacanestro Trapani.



Il responsabile della comunicazione Dario Gentile ricoprirà la qualifica di Club Manager e continuerà ad avere la delega alla comunicazione.



Il dirigente responsabile del settore giovanile Marco Augugliaro, invece, acquisirà il ruolo di Team Manager della prima squadra.



Il commento dell’amministratore delegato della Pallacanestro Trapani Nicolò Basciano: “Con la partenza di Lazzarone abbiamo deciso di puntare forte su due figure di assoluto valore umano e professionale che sono con noi da tantissimi anni e che già conoscono bene l’ambiente e la nostra realtà. Entrambi sono trapanesi, sono radicati nel territorio ed amano i nostri colori e ciò è decisamente un valore aggiunto. Dario Gentile avrà il compito di fare da trait d’union fra tutti gli asset operativi della nostra società, interni ed esterni, Marco Augugliaro avrà un ruolo operativo e logistico di collante fra prima squadra, staff e società. Rivolgo a loro il mio più sincero in bocca al lupo”.