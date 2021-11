Inserita in Politica il 01/11/2021 da Direttore Il ciclone in arrivo in Sicilia ha un nome: si chiama Apollo A battezzare il fenomeno meteorologico è stata l´Aeronautica militare: serve ad agevolare il flusso delle informazioni. Porterà venti forti, piogge intense ma durerà meno.

Il ciclone in arrivo sulla Sicilia è stato nominato «Apollo». La definizione emerge dall’ultima previsione di «fenomeni intensi» fornita dall’Aeronautica militare, là dove prevede per domani precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco sulla Sicilia orientale, con particolare riferimento al settore jonico, con fenomeni in rapida estensione alla Calabria jonica iniziando dal settore meridionale; venti forti dai quadranti orientali, con raffiche di burrasca o localmente burrasca forte su Sicilia orientale e settore jonico della Calabria centro-meridionale, con possibili mareggiate lungo le coste esposte e mare anche localmente molto agitato sullo Jonio meridionale.



Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi