Inserita in Politica il 29/10/2021 da Direttore vignetta del venerdi I Maneskin conquistano New York Vignetta Omaggio dell´Accademia delle Prefi ai Maneskin



I Maneskin conquistano New York (cantando in italiano): fan in delirio

sul palco per il primo live negli Usa







Salvatore Battaglia

Presidente dell´Accademia delle Prefi