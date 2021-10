Inserita in Cronaca il 25/10/2021 da Patrizia Carcagno MARSALA: STRETTA SUI CONTROLLI NEL WEEKEND. DENUNCIATE 7 PERSONE Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Marsala, unitamente ai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno eseguito una serie di servizi serali e notturni, per garantire la sicurezza pubblica nel nel centro storico. All’esito dell’attività sono state deferite all’Autorità Giudiziaria 7 persone per vari reati: un giovane 20enne marsalese del 2001 denunciato per minaccia aggravata dall’uso di un coltello nei confronti di un coetaneo commessa all’interno del “Antico Mercato”; due soggetti marsalesi di 39 e 25 anni i quali a seguito di un controllo alla circolazione stradale sono stati sottoposti a perquisizione personale e sorpresi in possesso di 2 coltelli a serramanico di quasi 20 cm. Un pregiudicato marsalese classe 86 veniva invece denunciato in quanto, in atto sottoposto alla misura della prevenzione speciale di P.S. non veniva trovato in casa al momento del controllo non rispettando quanto imposta dal Giudice. Altro soggetto classe 99 sottoposto a controllo alla circolazione stradale veniva trovato in possesso di una borsa da donna contenete documenti e un bancomat risultati oggetto di furto perpetrato su auto, denunciato per ricettazione. Infine 2 marsalesi sui 50 anni sono stati denunciati per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito in quanto sorpresi in possesso di una carta di credito trovata all’interno di un portafogli di alto valore smarrito nei giorni precedenti da un cittadino marsalese con la quale avevano eseguito 4 transazioni per l’acquisto di alimenti ed alcolici rimanendo sempre al di sotto della somma minima per il pagamento senza l’inserimento del codice PIN. Nel medesimo contesto operativo venivano segnalati alla Prefettura di Trapani, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 10 soggetti, con relativo sequestro di 10 grammi circa totali di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed elevate svariate contravvenzioni per violazioni al codice della strada.